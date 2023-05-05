Операторов техосмотра будет утверждать Росаккредитация

5 мая. FINMARKET.RU - Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о передаче полномочий по аккредитации операторов техосмотра из Российского союза автостраховщиков в Росаккредитацию. Операторы ТО опасаются, что такой перевод под крыло другой организации обернется для них дополнительной финансовой нагрузкой. В Россакредитации это опровергают, пишет "Российская газета"

Речь о такой передаче идет уже давно. Один из аргументов: аккредитация ТО - несвойственная для РСА функция. Задача страховщиков - обеспечивать выплаты пострадавшим в ДТП.к исполнению этой функции не имеет отношения.

В заключении правительства на законопроект говорится, что подход по передаче полномочий поддерживается. Но реализация таких функций потребует увеличения штатной численности органа по аккредитации и дополнительных ассигнований из федерального бюджета. Ко второму чтению потребуются доработки.

Как считают операторы техосмотра, при смене аккредитующего органа возникнут дополнительные проблемы. Как минимум, операторам придется заново переаккредитовываться. А это - новые затраты. Причем довольно большие. Очевидно, что возмещать их придется конечным потребителям услуг. То есть автовладельцам.

Впрочем, в Росаккредитации считают иначе. Сумма первичного прохождения оператором аккредитации уже присутствует в расчете стоимости ТО, пояснили "РГ" в ведомстве. "В текущем рассмотрении не обсуждается вопрос поднятия самой стоимости техосмотра", - подчеркнули в ведомстве. Напротив, стоит задача снижения финансовой нагрузки на бизнес.

Вторая задача - обеление рынка. "Для всех нас не секрет, что до сих пор есть случаи продажи техосмотров без самой проверки автомобилей. Сейчас в рамках законодательства осталась достаточно значимая категория автотранспорта, которая подлежит обязательному техосмотру, - это те, кто непосредственно оказывает массовые услуги по перевозке граждан, в том числе детей. Очень важно, чтобы на дороги общего пользования выезжали только транспортные средства действительно прошедшие проверку", - отмечают в Росаккредитации.

Законопроект предусматривает переходный период.