Перед праздниками спрос на микрозаймы снизился

5 мая. FINMARKET.RU - Микрофинансовые организации (МФО) наблюдают снижение спроса на микрозаймы в преддверии майских праздников на 3-6%, хотя традиционно, кроме кризисного 2022 года (тогда в весенние месяцы падение спроса надостигало 35%). Раньше конец апреля был одним из пиковых сезонов для сегмента микрофинансирования на фоне подготовки россиян к длинным выходным, пишет "Коммерсант" . "Активность заемщиков снизилась в связи с высокой неопределенностью в экономике, а также по причине ужесточения скоринга в ответ на вступление в силу макропруденциальных лимитов, обязывающихболее тщательно проверять своих заемщиков",- поясняет гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов.

Так, например, в компании "Лайм-Займ" рассказали, что в период с 24 по 30 апреля 2023 года было подано 49,4 тыс. заявок на получение микрозаймов, что на 6% ниже, чем в период с 24 по 30 марта. Для сравнения, в 2021 году рост за аналогичный период составил 11%, отмечает управляющий директор "Лайм-Займ" Олеся Кисилева. Кроме того, прежде чем брать новые займы, заемщики решили погасить старые: в последние дни апреля объем погашений увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом марта, замечает госпожа Кисилева. "В среднем каждый третий заем, по которому проходят регулярные выплаты, погашается досрочно",- подтверждают в СРО "МиР".