Власти и бизнес обсудят режим раскрытия корпоративной информации

5 мая. FINMARKET.RU - Власти и бизнес начали обсуждать продление периода неразглашения корпоративной отчетности, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Льготный режим, позволивший эмитентам временно снизить прозрачность, был введен весной в составе пакета мер по защите бизнеса от санкций, его срок истекает 1 июля. С точки зрения обмена данными с контрольными ведомствами никаких изменений не произошло.

По словам собеседников, правительство назначило топ-менеджерам компаний встречу 15 мая, куда кроме представителей кабинета министров приглашены кураторы финрынка из Минфина и ЦБ. На совещании планируется обсуждать проблемы возврата к режиму полной прозрачности и возможные изменения в составе данных, обязательных к раскрытию эмитентами. Надлежащая степень открытости регулируется законами "Об акционерных обществах" и "О рынке ценных бумаг", а также постановлением правительства № 400, которое определяет перечень случаев, когда компания вправе не разглашать часть данных.

В феврале финансовое министерство направляло эмитентам запрос с просьбой сформулировать позицию по поводу перехода к полному раскрытию корпоративной отчетности в соответствии с законодательством, а также уточнить, какая обязательная к публикацииостается для них чувствительной, сообщил "Ведомостям" знакомый с текстом письма собеседник. Как уточнил близкий к правительству источник, далеко не все компании готовы вернуться к режиму полной прозрачности, что аргументируется прежде всего санкционными рисками для бизнеса. Кроме недружественных стран, ограничений со стороны которых уже мало кто опасается, идет процесс выстраивания отношений с бизнесом в нейтральных или дружественных юрисдикциях - никто, в том числе инвесторы, не заинтересован в том, чтобы подставить новых партнеров, добавил он.

По словам всех собеседников издания, представители Минфина и ЦБ настаивают на возврате к режиму практически полной прозрачности в соответствии с действующим законодательством.

Впрочем, судя по тем позициям, которые регуляторы сформулировали в ответ на запрос "Ведомостей", власти в целом готовы к компромиссу. "Мы полагаем, что возврат к раскрытию информации эмитентами ценных бумаг будет положительно воспринят инвесторами и в целом будет способствовать развитию рынка и добросовестной конкуренции. В то же время следует учитывать и санкционные риски, которые по-прежнему остаются чувствительными для многих компаний. Необходимо найти баланс интересов", - сказал представитель ЦБ.