Поддельные товары предлагают уничтожать

5 мая. FINMARKET.RU - Производители предлагают уничтожать фальсифицированные- это касается всего спектра промышленной и потребительской продукции, от изготовления труб до продуктов питания. Об этом говорится в поправках в закон "О техническом регулировании", пишут "Известия" . В середине апреля его рассмотрела рабочая группа по незаконному обороту товаров под председательством Роскачества. На ней эксперты готовят темы для обсуждения на госкомиссии по незаконному обороту продукции при Минпромторге.

Автор документа - Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС). Бизнес также предлагает определять фальсификат как продукцию, в составе которой намеренно отражена неполная или недостоверная информация. Это позволяет недобросовестным изготовителям получать сверхприбыли, рассказал изданию глава объединения Владислав Ткаченко. Потребители получают в части случаев небезопасные изделия. Инициативу поддержали другие изготовители промышленной и потребительской продукции, добавил он.

Действующее регулирование не содержит определения такого понятия, как фальсифицированный товар. О продукции, созданной с нарушениями, говорится сразу в нескольких статьях КоАПа. Так, например, фальсификат может попасть под ст. 14.43 "О нарушении изготовителем требовании? технических регламентов", штраф по ней - до 300 тыс. рублей. Максимальное наказание за незаконный оборот составляет 500 тыс. рублей. Если же был нанесен вред жизни и здоровья человеку, товары могут конфисковать.

Недобросовестным производителям, которые намеренно выпускают фальсификат, не место на рынке, подчеркнули "Известиям" в Роскачестве. Такая продукция может нанести вред как потребителям, так ответственным изготовителям, заметили там.

Желание отрасли создать максимально неблагоприятные условия для нарушителей понятно, сказал "Известиям" член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Однако у нас есть большое количество других идей, где такая продукция в случае ее конфискации может принести благо людям и государству.

Авторов документа поддержали и представители самых разных отраслей - от производителей цемента до изготовителей игрушек.