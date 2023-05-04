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04 мая 2023 года 09:14
Власти могут продлить софинансирование долгосрочных сбережений
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Сергей Булкин//TACC
4 мая. FINMARKET.RU - Власти могут продлить срок софинансирования по программе долгосрочных сбережений (ПДС), пишут "Известия". Ее нынешние параметры предполагают, что государство будет в течение трех лет добавлять до 36 тыс. рублей на взносы граждан, ставших участниками программы в первые три года ее действия. Однако в дальнейшем может быть рассмотрен вопрос о пролонгации софинансирования уплаченных взносов граждан, рассказали "Известиям" в Минфине. В Госдуме, куда законопроект о ПДС был внесен 27 апреля, не исключили, что вопрос о продлении будет поднят уже на стадии рассмотрения проекта законодателями. Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков также сообщил газете, что в документ может быть внесена поправка о льготах работодателям, которые примут участие в софинансировании взносов граждан.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, сбережения, софинансирование
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