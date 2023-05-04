Авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий

4 мая. FINMARKET.RU - Авиакомпании начали отменять рейсы по России из-за сокращения господдержки. Как выяснили "Известия", на этот год субсидирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы урезали с 9 млрд до 7,5 млрд рублей. Причина — в экономии по ряду расходных статей на фоне дефицита бюджета, сообщили три источника в отрасли. Больше всего отмененных рейсов в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии. Но эксперты считают, чтофинансирования несущественное и больших негативных последствий от него не будет.

"Полетные программы по маршрутам Нижний Новгород – Петрозаводск и Кемерово – Чита были отменены в связи с пересмотром решения Росавиации субсидировать данные линии. Оба этих маршрута отсутствовали в соглашении, направленном авиакомпании со стороны Росавиации", — сообщили "Известиям" в Nordwind Airlines.

Перевозчик также планировал выполнять рейсы во Владикавказ из Уфы и Самары на основе региональных субсидий.

"В связи с тем, что решение об их предоставлении затянулось, дальше намерений начать полетную программу дело не пошло", — уточнил представитель Nordwind.

От двух еженедельных полетов из Санкт-Петербурга в Тобольск пришлось отказаться и авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), следует из данных системы бронирования перевозчика. Рейсы выполнялись в том числе в рамках туров выходного дня. За прошлый год "Россия" перевезла в Тобольск более 17,5 тыс. пассажиров, сообщала компания.

В пресс-службе Smartavia "Известиям" сообщили, что не отменяют заявленные в летнем расписании рейсы, но при этом приветствует поддержку государства на развитие региональных маршрутов.

В других авиакомпаниях не ответили на запросы "Известий".

Перевозчики ставятся в затруднительное положение, но при этом сокращение финансирования не драматическое и больших негативных последствий от него не будет, считает исполнительный директор "Авиапорта"» Олег Пантелеев.

"Выполнение ряда полетов, даже несмотря на наличие субсидий, достаточно трудно поддерживать на рентабельном уровне. Но в целом пересмотр программы с точки зрения оптимизации маршрутной сети назрел, и ничего драматического нет в том, что несколько сократятся рейсы, дублируемые наземным транспортом", — отметил эксперт.

При этом, по словам Олега Пантелеева, гораздо большей проблемой для отрасли в этом году станет, по-видимому, отсутствие антисанкционных субсидий в размере 100 млрд рублей.