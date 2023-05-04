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04 мая 2023 года 09:02
Банки и МФО не делятся клиентами
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Максим Шеметов/ТАСС
4 мая. FINMARKET.RU - По итогам четвертого квартала 2022 года общее число клиентов банков составило 46 млн. Это на 0,6 млн больше, чем годом ранее. При этом количество клиентов, у которых есть и займы в микрофинансовых организациях (МФО), и кредиты в банках, не увеличивается на протяжении восьми кварталов. Хотя отдельно друг от друга рост показывают оба сегмента, пишет "Коммерсантъ". Аналитики финансового маркетплейса "Выберу.ру" выяснили, что около 14% заемщиков за последний год одновременно являлись клиентами банков и МФО. При этом большинство опрошенных (67%) брали микрозаймы, чтобы избежать просрочки по кредиту. Из них 73% не посчитали переплату по займам существенной, а 97% признались, что просрочки в банке удалось избежать благодаря займу. Также отмечается, что число клиентов МФО растет быстрее банковских на фоне ужесточения скоринговой политики банков и участившихся отказов. Это приводит к перетоку части банковской аудитории в МФО, конкретнее в сегмент installment (среднесрочные займы), указывают эксперты "Ъ". При этом они отмечают, что "рост клиентской базы МФО может быть ограничен регуляторными изменениями, в том числе введением макропруденциальных лимитов". Как следствие, получить заем некоторым категориям заемщиков в 2023 году станет сложнее.
Опубликовано Финмаркет
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