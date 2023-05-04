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04 мая 2023 года 08:41
Зарубежные ритейлеры продолжают выходить в Россию
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Сергей Савостьянов/ТАСС
4 мая. FINMARKET.RU - В первом квартале магазины в РФ открыли сразу восемь новых иностранных брендов одежды и товаров для дома: преимущественно из Турции, но есть и по одной сети из Франции и Польши, возобновившие работу после некоторого перерыва, пишет "Коммерсантъ". Несмотря на влияние геополитики, в первом квартале в РФ вышла почти половина от числа брендов, которые появились на рынке за весь прошлый год, отмечают в CORE.XP. В основном сейчас в Россию выходят ритейлеры, работающие в массовом сегменте - присутствие продавцов люкса осложняется прямыми санкциями ЕС и США. Поэтому, ожидают эксперты, в дальнейшем будут появляться в основном турецкие и китайские ритейлеры из массмаркета.
Опубликовано Финмаркет
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