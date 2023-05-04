Зарубежные ритейлеры продолжают выходить в Россию

4 мая. FINMARKET.RU - В первом квартале магазины воткрыли сразу восемь новых иностранных брендов одежды и товаров для дома: преимущественно из Турции, но есть и по одной сети из Франции и Польши, возобновившие работу после некоторого перерыва, пишет "Коммерсантъ".

Несмотря на влияние геополитики, в первом квартале в РФ вышла почти половина от числа брендов, которые появились на рынке за весь прошлый год, отмечают в CORE.XP.

В основном сейчас в Россию выходят, работающие в массовом сегменте - присутствие продавцов люкса осложняется прямыми санкциями ЕС и США. Поэтому, ожидают эксперты, в дальнейшем будут появляться в основном турецкие и китайские ритейлеры из массмаркета.