Минфин утвердил финальную версию законопроекта о windfall tax

4 мая. FINMARKET.RU -утвердил порядок регулирования разового сбора с сверхприбыли бизнеса (так называемый windfall tax) и направил его в ведомства и деловые объединения с просьбой согласовать до 10 мая, следует из письма замминистра финансов Алексея Сазанова, на которое ссылаются "Ведомости". По его словам, "разработка законопроектов обусловлена текущей экономической ситуацией и тем фактом, что за 2021 и 2022 год наблюдался достаточно высокий уровень конъюнктурных доходов в некоторых отраслях экономики, в связи с чем соответствующие организации смогли сформировать дополнительную прибыль, обусловленную исключительно благоприятной ценовой конъюнктурой".

Согласно законопроекту, обязанность уплаты сбора вменяется не только российским, но и иностранным организациям с постоянным представительством в России. Под исключение попадут налогоплательщики, у которых средняя арифметическая прибыль за 2021–2022 гг. была менее 1 млрд руб. Также законопроектом предлагается освободить от уплаты налога компании, добывающие нефть, газ и уголь, нефтеперерабатывающие предприятия, производителей сжиженного природного газа с действующим производством и экспортом, а также всех участников реестра МСП.

Сбор нужно уплатить не позднее 28 января 2024 года, следует из документа. Вступление закона в силу предусмотрено с 1 января следующего года. Сумма исчисляется налогоплательщиком самостоятельно, говорится в законопроекте.