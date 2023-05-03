Средний бюджет свадеб в РФ снизился в два раза

3 мая. FINMARKET.RU -свадеб в 2023 году падает, сообщили "Российской газете" участники рынка. Стоимость празднования в ресторанах растет, заявил президент Ассоциации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Но вместо увеличения расходов на торжества пары просто переводятв домашний формат.

Отпраздновать свадьбу дома или на даче готовы 14% пар, свидетельствуют данные Авито Услуги. Больше всего сторонников такой идеи среди мужчин и тех, кто уже женился или выходил замуж. Еще 11% вообще не хочет торжеств и планирует просто расписаться в ЗАГСе. Выходит, что каждая четвертая пара готова отметить день бракосочетания в скромном формате, минуя свадебную индустрию.

Желаемые расходы на свадьбу также невысоки. Четверть пар планируют потратить на свадьбу не более 100 тыс. рублей, следует из данных того же исследования. Это формат свадьбы "на двоих", поясняет совладелец агентства "Лавка чудес" Екатерина Акимова. "На эту сумму можно одеться, купить кольца и отпраздновать вдвоем", - перечисляет она. Треть россиян (30%) считают, что оптимальный бюджет на организацию свадьбы - от 100 до 300 тысяч рублей. Еще 18% выделили бы от 300 до 500 тысяч рублей.

В этом свадебном сезоне, который стартует в мае, бюджеты свадеб серьезно сокращаются. Если еще несколько лет назад самыми распространенными были торжества стоимостью 1,5-2 млн рублей, то теперь расходы снизились до 700-800 тыс. рублей.

Экономят молодожены в первую очередь на ресторане. Также пары стали выбирать более скромное оформление и развлекательную программу. Уже не первый год наблюдается тенденция на сокращение числа гостей на свадьбах.