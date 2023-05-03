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03 мая 2023 года 09:07
Платеж промышленности за электроэнергию вырастет из-за внеплановой индексации тарифов
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Дмитрий Рогулин/ТАСС
3 мая. FINMARKET.RU - Платеж промышленности за услуги по передаче электроэнергии по магистральным электросетям вырастет примерно на 3 млрд руб. за май-декабрь из-за внеплановой индексации тарифов на 6,3%, подсчитали в "Сообществе потребителей энергии". Общий платеж крупного бизнеса, напрямую подключенного к магистральным электросетям, за весь 2023 год может достигнуть примерно 66 млрд руб. Правительство внепланово увеличило магистральный тариф на 6,3% с 1 мая до 31 декабря. Распоряжение о внеплановой индексации было опубликовано вечером 1 мая и сразу же вступило в силу. Как сообщили "Коммерсанту" в ФАС, тариф на услуги по передаче электроэнергии по магистральным сетям с 1 мая составляет 256,09 тыс. руб. за 1 МВт в месяц, а для Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни и Ставропольского края - 100,54 тыс. руб. В "Россетях" сказали "Коммерсанту", что внеплановая индексация тарифа связана с необходимостью финансирования масштабных инфраструктурных проектов, включая развитие энергетической инфраструктуры в зонах БАМа и Транссиба. По оценкам "Сообщества потребителей энергии", затраты ТСО до конца года могут вырасти примерно на 8 млрд руб. Эти незапланированные расходы ТСО впоследствии могут быть также переложены в тарифы для коммерческих потребителей.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, электроэнергия, промышленность, платежи
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