В России предложили возводить арендные фермы

3 мая. FINMARKET.RU - На землях сельскохозяйственного назначения вблизи крупных городов предложили строить фермерские хозяйства для сдачи их в аренду предпринимателям. Инициативу в Минстрой и Минсельхоз направила федеральная компания "Этажи", пишут "Известия" . Мера нужна для развития отечественного сельского хозяйства, привлечения людей в сферу и возведения доступного и востребованного жилья. Также в числе предложений - создание управляющих компаний, которые будут в том числе заниматься сбытом продукции фермеров.

"В России необходимо расширять и развивать новые механизмы государственно-частного партнерства, в том числе и в сфере сельского хозяйства", - сказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антон Сауков.

Это, с одной стороны, будет способствовать повышению эффективности использования сельскохозяйственных земель, популяризации этой сферы экономики, с другой - позволит получить дополнительные ресурсы для увеличения производства сельхозпродукции. А для участников проекта еще и обеспечит доступное жилье, добавил он.

Два года назад Госдума приняла закон о праве фермеров строить дома на своих участках. Они могут возвести себе единственное жилье высотой не более трех этажей, общая площадь которого не превышает 500 кв. м, застройка не должна занимать более 0,25% от площади земельного участка, отметил первый зампред комитета ГД по аграрным вопросам Олег Нилов.

Первый шаг в обеспечении жильем аграриев уже сделан, нужно двигаться дальше, считает он. Но при этом должна быть найдена золотая середина, подчеркнул парламентарий.

Для фермеров идея особенно интересна тем, что благодаря возможности аренды сократят расходы на покупку земли и инвестиции, отметил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. Аренда хороша тем, что позволяет попробовать свои силы в том или ином виде бизнеса. А близость крупного города помогает сразу же найти рынок сбыта и, соответственно, наладить логистические цепочки, отметил он.