Закрытым аэропортам сократили субсидии

3 мая. FINMARKET.RU -закрытым из-за СВО аэропортам юга России в 2023 г. пока в 3 раза ниже прошлогодних. Об этом "Ведомостям" рассказали два источника, знакомых с предложениями ведомств по данному вопросу. Всего в 2022 г. на поддержку 11 аэропортов было выделено около 7,5 млрд руб.

По словам одного из источников, закрытым аэропортам согласовано выделение почти 2,5 млрд руб. за прошедший I квартал 2023 г. из резервного фонда правительства. О возможности дальнейшей поддержки по этому направлению ему не известно.

Другой собеседник точную сумму не называет, но указывает, что она будет в 3 раза меньше прошлогодней. По его словам, снижение финансирования обусловлено тем, чтоза прошлый год не смогли полностью освоить выделенный им объем средств. При этом представитель Минфина сказал "Ведомостям", что министерство "концептуально поддерживает" продление указанной меры поддержки закрытым аэропортам.

Минтранс 28 апреля 2023 г. опубликовал на портале правовой информации проект постановления правительства об утверждении правил предоставления субсидий закрытым аэропортам в 2023 г. Сумма в документе указана не была. В пояснительной записке к проекту отмечалось, что поддержка предоставляется для того, чтобы закрытые аэропорты могли сохранить не менее 90% персонала по сравнению с началом 2022 г.

В 2022 г. субсидии аэропортам увеличивались трижды. В апреле на компенсацию операционных расходов закрытых аэропортов из резервного фонда было выделено более 1,5 млрд руб. В мае эта сумма по решению правительства была удвоена до 3 млрд руб. В августе премьер Михаил Мишустин говорил, что меры поддержки 11 закрытым аэропортам расширят еще почти на 2,5 млрд руб. Наконец, в октябре 2022 г. Мишустин сообщил о выделении дополнительной поддержки в размере 2 млрд руб.