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02 мая 2023 года 10:20
Разработчикам ПО ограничат рост цен
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
2 мая. FINMARKET.RU - Минцифры и российские разработчики софта до конца мая планируют подписать "Ценовую хартию социально ответственного IT-бизнеса", пишет "Коммерсантъ". В ее рамках участники рынка согласятся повышать цены не более чем на 15% плюс индекс потребительских цен Росстата в год. То есть для 2022 года потолок роста составил бы почти 27%, по итогам 2023 года с учетом прогноза ЦБ по индексу потребительских цен может составить 19,5-21,5%. На ограничениях настаивали крупные потребители программного обеспечения, вложившиеся в зарубежные решения и не готовые переплачивать за российские. Формально разработчики поддерживают инициативу. Но в неофициальных разговорах резко критикуют ее и предупреждают, что ценовой потолок замедлит выпуск новых продуктов. "Крупные корпорации представляют повышение цен как общий тренд, хотя его нет, а есть единичные случаи роста цен из-за квазимонопольного положения поставщика на рынке", - отмечает один из источников.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, IT-компании, хартия
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