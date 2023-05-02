Большинство россиян не опасаются потери работы в ближайшее время

2 мая. FINMARKET.RU - До 90% россиян уверены в том, что не потеряют работу в ближайший месяц, говорится в исследовании НАФИ. Наименее уверенны в свой работе россияне были летом прошлого года, когда этот показатель снизился до 86%. К концу года ситуация улучшилась, показатель достиг 90% и сохраняется на этом уровне до сих пор, пишет "Российская газета"

Стопроцентную уверенность сохранности своего рабочего места в 1-м квартале 2023 года выражали 43% россиян. Считают возможным, но маловероятным потерю работы 47% россиян. И только 6% сообщили, что боятся потери работы и уверены, что "скорее всего так и произойдет". Сильнее всего опасаются потери работы трудоустроенные россияне старше 60 лет (11%).

В начале этого года выросло количество россиян, которые уверены, что в случае потери работы найдут новое место с таким же или более высоким уровнем заработной платы. Количество таких людей выросло на 9% до 60% по результатам 1-го квартала 2023 года.

Наиболее оптимистично оценивает поиск новой работы молодежь в возрасте 18-35 лет (71%). В то же время соискателям в возрасте 22-24 лет, то есть тем, у кого еще нет опыта, устроиться на работу сложнее всего, отмечает проректор Финансового университета при правительствеАлександр Сафонов. Относит к зоне риска людей с небольшим опытом работы, чьи функции не требуют квалификации и могут быть распределены между другими сотрудниками, и председатель комитета по рынку труда и трудовым ресурсам МГО "ОПОРА РОССИИ" Сергей Анисимов.

Как считает Анисимов, опасаться увольнения стоит тем, кто не является узким, трудно заменимым специалистом.

Доля тех, кто считает, что работу сможет найти с большим трудом или не сможет найти совсем, составила 36%. Это на 7% меньше, чем в конце 2022 года.