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02 мая 2023 года 09:42
Приведет ли сокращение выплат по демпеферу к подорожанию топлива
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Александр Щербак/ТАСС
2 мая. FINMARKET.RU - Планы Минфина вдвое сократить выплаты по демпферу с июля могут привести к подорожанию топлива, опасаются участники рынка, пишет "Коммерсантъ". Изменения, по оценкам ведомства, позволят бюджету сэкономить 30 млрд рублей в месяц. В результате маржа нефтеперерабатывающих заводов может сократиться вдвое, что, по мнению собеседников "Коммерсента", заставит нефтяные компании повысить оптовые цены. "Сокращение субсидий нефтепереработке будет стимулировать нефтяников наращивать экспорт нефти и нефтепродуктов, что приведет к росту цен на топливо на внутреннем рынке", - говорит один из собеседников газеты. Как отмечает руководитель отдела аналитики ресурсных секторов "Ренессанс капитала" Борис Синицын, открытым остается вопрос, с одной стороны, реакции оптовых цен на топливо на изменение механизма демпфера, а с другой - по каким именно ценам правительство будет проводить мониторинг с целью исключения роста. По его мнению, существует риск, что конечной целью властей будет не допустить в первую очередь роста розничных цен: "Следовательно, после изменения демпфера стоит ждать, грубо говоря, роста оптовых цен при неизменных розничных, что может привести к падению рентабельности АЗС".
Опубликовано Финмаркет
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