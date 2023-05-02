Какие товары обязательно должны присутствовать в российских магазинах

2 мая. FINMARKET.RU - В Госдуме и Минпромторге определились с критериями продукции, которая обязательно должна присутствовать в продаже. Торговые сети обяжут создать полки с отечественными непродовольственными товарами. Это следует из пояснительной записки законопроекта депутатов фракции "Единая Россия" в Госдуме и Минпромторга, пишут "Известия" . Документом вносятся поправки в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ".

"Законопроект разработан в целях повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и ускоренного технологического развития страны. Для этого вводится понятие "товары российского происхождения", а также устанавливается их обязательная доля по разным наименованиям, определяемая Минпромторгом", - говорится в пояснительной записке. Как уточняется, уполномоченный орган будет определять перечень продукции, которая должна быть представлена на "российской полке", а также ее долю в объеме товаров данного наименования.

"Это позволит создать гибкий механизм координации участников отрасли. Порядок определения и изменения количества и (или) долей торговых наименований (артикулов) товаров российского происхождения будет определяться правительством", - отмечается в документе.

Также в нем объясняется, что для целей стимулирования производства изделий с высокой добавленной стоимостью сначала предлагается использовать предложенный механизм только по непродовольственной продукции. Распространение на продовольственную возможно на втором этапе, уточняется в документе.

В перечень Минпромторга войдутIKEA, игрушки, моторные масла, запчасти, косметика и многое другое

Контроль за выполнением этих требований авторы законопроекта предлагают возложить на Роспотребнадзор. При этом, согласно пояснительной записке, новые нормы не будут распространяться на торговые сети с выручкой за последний календарный год до 2 млрд рублей (предельное значение дохода средних предприятий).

"Это обусловлено тем, что основным каналом сбыта для отечественных товаров сейчас является мелкая и средняя розница. В связи с этим установление специальных квот отечественного товара в таких объектах избыточно", - говорится в документе. Кроме того, законопроект не затрагивает сети монобрендовых магазинов, так как они представляют собой специализированный формат торговли.

Как пояснила "Известиям" один из авторов законопроекта, депутат Госдумы от "Единой России", Татьяна Буцкая, в новых нормах специально не прописывается какой-то единой доли российских изделий, которые должны быть представлены.