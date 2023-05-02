ФНС проверяет доходы блогеров с большим количеством подписчиков

2 мая. FINMARKET.RU - Налоговики проводят проверки доходов российских инфобизнесменов со значительным числом подписчиков в соцсетях, рассказал "Ведомостям" знакомый с ситуацией источник, информацию подтвердил собеседник, близкий к. Об этом известно и другому источнику газеты, близкому к правительству, информацию подтверждают и представители сообщества и участники рынка.

Как уточнил первый собеседник, налоговики активно занимаются индустрией с начала 2022 г., когда ФНС начала уведомлять блогеров о необходимости задекларировать, а также готовила методику выявления случаев уклонения от уплаты налогов, инструменты привлечения к ответственности, уточнил он. Заведение дел против популярных инфобизнесменов можно назвать публичными результатами этой работы, добавил источник.

27 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что в ФНС был создан специальный отдел для проверки россиян, зарабатывающих с помощью соцсетей. По информации канала, задача налоговиков - проверка блогеров, которые зарабатывают более 50 млн руб. в год. Источники "Ведомостей" информацию о создании специального "блогерского" отдела не подтвердили. 29 апреля агентство Mash сообщило, что МВД составило черный список блогеров-миллионников, которых планируется проверить на уклонение от уплаты налогов. Представитель ФНС эту информацию не комментировал.

Вывод из тени этой индустрии - лишь одна из задач ФНС по повышению собираемости, заявил другой собеседник, близкий к правительству. По его словам, в прошлом году в период подготовки бюджета на 2023 г. перед службой были поставлены амбициозные цели по этому показателю. Нужно было уменьшить ожидаемый дефицит бюджета, поэтому был утвержден довольно оптимистичный прогноз собираемости, уточнил источник. Назвать конкретную цель он отказался.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, ФНС должна следить за зарабатывающими в соцсетях лайф-коучами и тратить налоги с их заработка на соцподдержку.

"С развитием современных технологий возникли новые профессии, возможности, но вместе с тем и новые способы обхода закона и обогащения за счёт граждан. Зарабатывая большие состояния на доверии людей, некоторые, как мы видим, используют мошеннические схемы, чтобы не платить налоги. Причем речь идёт об огромных суммах: от миллионов до миллиардов", - написал Володин в своём телеграм-канале в понедельник.

Он отметил, что "зачастую это те, кто пытается учить жизни, освоив социальные сети".

"Правильно, когда подобные вопросы на особом контроле Федеральной налоговой службы - сегодня она оснащена всем необходимым для выявления таких преступлений. Взысканные деньги должны пойти на ремонт школ, больниц, решение проблем людей, на поддержку наших солдат и офицеров, их семей", - написал Володин.