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28 апреля 2023 года 09:46

Нотариусам хотят доверить регистрацию и расторжение брака

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Михаил Метцель/ТАСС
Михаил Метцель/ТАСС
28 апреля. FINMARKET.RU - Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик сообщил об инициативе доверить нотариусу регистрацию и расторжение брака. Разводы в таком случае можно будет проводить дистанционно. Идея прозвучала в ходе VI Конгресса нотариусов РФ, прошедшего в Москве. Подобные свадебные проекты сейчас активно обсуждаются в экспертном сообществе, пишет "Российская газета".

Эксперты подчеркивают: закрывать свадебные залы ЗАГСов не предлагается. У новобрачных будет выбор: жениться по старинке в ЗАГСе или оформить брак через нотариуса. Кому как удобно. Уже несколько лет действует единая электронная база ЗАГСов. Нотариусы получили к ней доступ. Так что теоретически они могли бы вносить туда данные о зарегистрированных браках. Или стать внешним представительством ЗАГСов.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  нотариат,  функции

 
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