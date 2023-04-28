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28 апреля 2023 года 09:31
Во втором полугодии проценты по депозитам пойдут вверх
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
28 апреля. FINMARKET.RU - Банкиры откладывают повышение ставок на осень, пишет "Коммерсантъ". Средняя максимальная ставка по вкладам, которая рассчитывается по данным банков, привлекших наибольший объем средств населения, уже полтора месяца держится на одном уровне. Последний раз такое случилось почти 12 лет назад. Однако, пишет "Ъ", участники рынка считают, что нынешнее равновесие может существенно превысить этот показатель и в состоянии продержаться на достигнутом уровне до лета. Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что во втором полугодии и ключевая ставка, и проценты по депозитам пойдут вверх.
Опубликовано Финмаркет
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