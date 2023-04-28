В России могут запретить продавать картофель, другие овощи и фрукты в сетках

28 апреля. FINMARKET.RU - Вопрос запрета упаковки и продажи картофеля, а также овощей открытого грунта и фруктов в полиэтиленовых сумках-сетках 26 апреля обсуждался на совещании в Минпромторге, пишут "Ведомости", ссылающиеся на его участников. По их словам, с такой инициативой выступает Российский экологический оператор (ППК РЭО, координатор реформы переработки твердых коммунальных отходов).

Необходимость введения запрета ППК РЭО объясняет сложностью переработки такой упаковки, говорилось на совещании. В частности, из-за нее оборудование часто выходит из строя. На данный момент никаких решений по этому вопросу не принято, но его будут прорабатывать отдельно, говорят собеседники "Ведомостей". В качестве альтернативы предлагается использовать пакеты и пленки из пропилена и полиэтилена, а также водостойкую бумагу, говорится в исследовании Института экономической политики им. Егора Гайдара. По словам экспертов, переход на другие виды упаковки приведет к удорожанию товаров для потребителей.