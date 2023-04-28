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28 апреля 2023 года 08:35
ФАС в 2023 г. может согласовать методики расчета национальных индексов цен
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Станислав Красильников/ТАСС
28 апреля. FINMARKET.RU - ФАС России рассчитывает в 2023 году согласовать на межведомственном уровне методики расчета всех национальных индексов цен, в том числе цен на нефть, нефтепродукты, уголь и удобрения, пишут "Ведомости", ссылающиеся на представителя службы. Для решения этой задачи ФАС разработала порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) и Банка России при проведении межведомственной оценки индикаторов (индексов) цен. Межведомственная комиссия будет создана на базе биржевого комитета ФАС. В нее войдут представители Минфина, Минэкономразвития, Минэнерго, Минпромторга, Минсельхоза, ФНС и ЦБ. Необходимость создания отечественных индикаторов связана с тем, что до последнего времени участники рынка пользовались зарубежными данными, включая иностранные товарные индексы. Из-за усиления антироссийских санкций и закрытия рынков стран Запада для экспорта из России многие зарубежные котировки потеряли актуальность. Как поясняют "Ведомости", необходимость создания отечественных индикаторов связана с тем, что до последнего времени участники рынка пользовались зарубежными данными, включая иностранные товарные индексы. Из-за усиления антироссийских санкций и закрытия рынков стран Запада для экспорта из России многие зарубежные котировки потеряли актуальность. Например, Минфин при расчете налогов использует котировки ценового агентства Argus, но в октябре 2022 г. агентство изменило методику расчета, что затрудняет расчет налогооблагаемой базы. Внутренние цены, привязанные к экспортным нетбэкам, создают предпосылки завышения цен для российских производителей и потребителей. ФАС предложила следующую процедуру согласования методики расчета индикаторов. Организатор торговли должен подать заявление на проведение оценки методики расчета в Банк России, предоставив саму методику. Затем ЦБ отправит эти документы и свое заключение в ФАС, которая рассылает их членам межведомственной комиссии (подкомитета биржевого комитета ведомства). Если методика будет одобрена, подкомитет вынесет ее на рассмотрение биржевого комитета. После получения позиций ФОИВ и ЦБ комитет рассмотрит методику расчета индикаторов и в случае ее одобрения направит ее в правительство. Оно принимает решение, рекомендовать ли ведомствам и ЦБ использовать методику, а ФАС сообщает о решении кабмина организатору торговли и Банку России. Вся процедура займет порядка трех месяцев.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, ФАС, цены, индикаторы.расчеты
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