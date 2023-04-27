Rutube оценил затраты на инфраструктуру в 30 млрд руб.

27 апреля. FINMARKET.RU - Принадлежащий "Газпром-медиа холдингу" (ГПМХ) видеохостинграссчитывает догнать YouTube по ключевым техническим показателям. Rutube рассчитывает вложиться в масштабное обновление инфраструктуры, сообщили "Коммерсанту" два источника, знакомые с планами компании. По их словам, видеохостинг оценивает затраты на это в районе 30 млрд руб. Один из источников сказал, что финансирование внутри ГПМХ уже выделено: "Изначально Rutube запрашивал 50-55 млрд руб.".

По словам источника, Rutube рассчитывает увеличить серверные мощности таким образом, чтобы максимальное количество одновременных пользователей сервиса было сопоставимо с уровнем YouTube. В инфраструктурную программу входит и расширение сети доставки контента (CDN). CDN позволяет распределять содержимое сайта по серверам, географически находящимся в разных местах.