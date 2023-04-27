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27 апреля 2023 года 10:45
Rutube оценил затраты на инфраструктуру в 30 млрд руб.
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Zuma\ТАСС
27 апреля. FINMARKET.RU - Принадлежащий "Газпром-медиа холдингу" (ГПМХ) видеохостинг Rutube рассчитывает догнать YouTube по ключевым техническим показателям. Rutube рассчитывает вложиться в масштабное обновление инфраструктуры, сообщили "Коммерсанту" два источника, знакомые с планами компании. По их словам, видеохостинг оценивает затраты на это в районе 30 млрд руб. Один из источников сказал, что финансирование внутри ГПМХ уже выделено: "Изначально Rutube запрашивал 50-55 млрд руб.". По словам источника, Rutube рассчитывает увеличить серверные мощности таким образом, чтобы максимальное количество одновременных пользователей сервиса было сопоставимо с уровнем YouTube. В инфраструктурную программу входит и расширение сети доставки контента (CDN). CDN позволяет распределять содержимое сайта по серверам, географически находящимся в разных местах.
Опубликовано Финмаркет
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