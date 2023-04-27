Программа долгосрочных сбережений получит распространение к 2025 году

27 апреля. FINMARKET.RU - В последние годы в России появился внутренний инвестор, который пришел на фондовый рынок. Но срок инвестиций там относительно небольшой. Теперь настало время расширять горизонты, рассказала "Российской газете" директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.

"Гражданин с помощью инвестирования должен уметь накапливать: на покупку недвижимости, образование, пенсию. Существующие индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) не всегда позволяют это сделать, поскольку ориентированы скорее на среднесрочные. Поэтому цель программы долгосрочных сбережений - научить граждан копить, а не только пользоваться кредитами. Вторая цель программы - получение "длинных денег" для российской экономики. Ведь для устойчивости, для развития экономики всегда нужны инвестиции с разными сроками длительности - краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные", - пояснила Шишлянникова.

Она отметила, что изменений в пенсионной системе новаяне предполагает.

По словам Шишлянниковой, программа в первую очередь рассчитана на граждан, которые могут себе позволить откладывать. "Если говорить про возрастные группы, то самый оптимальный вариант вхождения в программу - в начале трудовой деятельности, то есть в 25-30 лет. Но чаще всего в этом возрасте люди больше потребляют, а не накапливают. Поэтому, наверное, более перспективная категория - люди 40-45 лет", добавила представитель

Банк России надеется, что программа сможет заработать уже с 1 января 2024 года.

Поскольку участие в ней добровольное, то первый год работы программы, скорее всего, будет для граждан годом раздумывания и принятия решения, отметила Шишлянникова. Для НПФ он станет годом выстраивания бизнес-процессов и механизма взаимодействия с федеральным бюджетом по вопросам софинансирования.

ЦБ РФ надеется, что уже в 2025 году программа может получить свое распространение. Потенциальное число тех, кто может прийти в программу - более 30 млн человек, считает директор департамента ЦБ. "Это граждане, которые уже приняли решение о переводе своих пенсионных накоплений в НПФ, то есть выразили доверие частным финансовым организациям. Успехом же будем считать, если в 2025-2026 годах прирост ее участников будет исчисляться сотнями тысяч", - резюмировала Шишлянникова.