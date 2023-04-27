Чистая прибыль банков РФ может достичь 2,4–2,6 трлн руб.

27 апреля. FINMARKET.RU - По итогам 2023 года чистаяроссийских банков может достичь 2,4-2,6 трлн руб. и оказаться выше рекордного показателя 2021 года в 2,37 трлн руб., оценивают эксперты НКР. "Маржинальность сектора вырастет, так же как и объем доходных активов, стоимость риска снизится",- ожидают в агентстве. Это существенно оптимистичнее ранее звучавших прогнозов, пишет "Коммерсант" . В начале марта директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов оценивал прибыль сектора по итогам года в 1,5 трлн руб., ожидания разделяли и аналитики "Эксперт РА". В апреле глава АКРА Михаил Сухов прогнозировал прибыль выше 2 трлн руб., но не рекорд.

Улучшитьпозволили итоги первого квартала: по данным ЦБ, в январе-мартезаработали 881 млрд руб.

Как считают аналитики рейтингового агентства, основным драйвером станет рост кредитования МСП.

Опрошенные банкиры и эксперты в целом подтверждают прогнозы НКР, хотя и предостерегают, что на рынке сохраняются факторы, которые могут оказать негативное влияние на банковский сектор.