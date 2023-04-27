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27 апреля 2023 года 09:11
Чистая прибыль банков РФ может достичь 2,4–2,6 трлн руб.
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Сергей Бобылев/ТАСС
27 апреля. FINMARKET.RU - По итогам 2023 года чистая прибыль российских банков может достичь 2,4-2,6 трлн руб. и оказаться выше рекордного показателя 2021 года в 2,37 трлн руб., оценивают эксперты НКР. "Маржинальность сектора вырастет, так же как и объем доходных активов, стоимость риска снизится",- ожидают в агентстве. Это существенно оптимистичнее ранее звучавших прогнозов, пишет "Коммерсант". В начале марта директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов оценивал прибыль сектора по итогам года в 1,5 трлн руб., ожидания разделяли и аналитики "Эксперт РА". В апреле глава АКРА Михаил Сухов прогнозировал прибыль выше 2 трлн руб., но не рекорд. Улучшить прогноз позволили итоги первого квартала: по данным ЦБ, в январе-марте банки заработали 881 млрд руб. Как считают аналитики рейтингового агентства, основным драйвером станет рост кредитования МСП. Опрошенные банкиры и эксперты в целом подтверждают прогнозы НКР, хотя и предостерегают, что на рынке сохраняются факторы, которые могут оказать негативное влияние на банковский сектор.
Опубликовано Финмаркет
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