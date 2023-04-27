Российский софт в госструктурах стал популярнее зарубежного

27 апреля. FINMARKET.RU - Госзакупки российского программного обеспечения (ПО) в денежном выражении в 2022 г. впервые превысили объем закупок зарубежных решений, следует из презентации директора АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" (ЦКИТ) Ильи Массуха. Презентация была подготовлена к годовому собранию ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", которое прошло 19 апреля, пишут "Ведомости"

В 2022 г. объем госзакупок отечественного ПО составил 102,46 млрд руб. (54,19% всех госзакупок по году) против 52,51 млрд руб., которые пришлись на зарубежные решения (27,77%). ЦКИТ также выделяет в отдельную категорию "смешанное ПО" ибез данных о статусе его производителя. Число закупок российского ПО составило 87,08% от всех закупок ПО в стране, а доля иностранного софта - 7,34%, указано в презентации ЦКИТа. Годом ранее соотношение затрат госструктур составляло 59,6 млрд руб. на российский софт (34,5%) против 71,2 млрд руб. (41,2%) на зарубежный.

В 2022 г. на долю российского ПО впервые пришлось более половины объема закупок в денежном выражении, подтвердил "Ведомостям" представитель ЦКИТа (АНО анализировала данные за 2020-2022 гг.). До 2020 г. сумма госзакупок отечественного софта ни разу не превышала сумму, которую потратили на зарубежные аналоги, добавил президент ассоциации отечественных разработчиков "Руссофт" Валентин Макаров.

По словам Массуха, общий объем госзакупок софта в 2022 г. без учета закупок у единственного поставщика составил порядка 189 млрд руб. Больше всего софта закупали госкомпании, на них пришлось порядка 141 млрд руб. закупок софта, еще примерно по 22 млрд руб. приходится на закупки федеральных и региональных органов власти и около 2,7 млрд руб. - на муниципалитеты, следует из презентации ЦКИТа.

К российскому ПО относятся решения, которые есть в реестре отечественного софта, добавил Массух. Как оценивает ЦКИТ, прирост расходов на российское ПО в 2022 г. составил более 70%, а закупки иностранного софта сократились "более чем на 25%".