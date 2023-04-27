В 2023 году из ФНБ на новые проекты выделят почти триллион рублей

27 апреля. FINMARKET.RU - В этом году правительство планирует выдать из Фонда национального благосостояния (ФНБ) почти триллион рублей на запуск восьми новых проектов. В 2023 году траты изснизятся незначительно по сравнению с прошлым годом. Правительство планирует выдать 900 млрд рублей из фонда на запуск восьми проектов. При этом в общей сложности на них предусмотрено направить 1,7 трлн в течение всего времени их реализации. Между тем в 2022 году из "кубышки" было выдано 1,1 трлн на другие. Такие данные приводятся в докладе Минэкономразвития по итогам работы за 2022-й и задачам на 2023-й, который изучили "Известия"

Кабмин уже утвердил пять новых проектов для финансирования из ФНБ в январе и феврале 2023 года. Совокупный объем средств на их реализацию составит 450 млрд, рассказал "Известиям" замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Это льготный лизинг воздушных и водных судов, а также наземного пассажирского транспорта, перечислил он.

Так, утверждена поставка 63 российских самолета "Аэрофлоту" и 39 самолетов и вертолетов - "Авроре". Другой проект предусматривает строительство и поставку 260 водных судов в ближайшие пять лет, отмечали в Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Наконец, в рамках проекта по приобретению регионами в лизинг наземного транспорта, компания поставит в регионы 4,1 тыс. автобусов.

В то же время, по словам Ильи Торосова, в высокой степени готовности находятся проекты, которые нуждаются в финансировании из ФНБ на сумму более 1,2 трлн (за весь срок их реализации). В частности, это строительство доступного арендного жилья на Дальнем Востоке и создание комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге. С помощью этого предприятия "Газпром" планирует нарастить российский экспорт сжиженного природного и углеводородных газов, а также увеличить производство этана, который востребован отечественной промышленностью, говорится на сайте корпорации.

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2022 году президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости предоставлять молодым специалистам на Дальнем Востоке арендное жилье по льготной цене. Он отметил, что всего для них будет построено 10 тыс. таких квартир.