В марте промпроизводство в РФ выросло на 1,2%

Промпроизводство в РФ в марте выросло на 1,2%, после снижения на 1,7% в феврале, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 1,4%. Рост промпроизводства зафиксирован впервые с марта прошлого года

26 апреля. FINMARKET.RU - В марте 2023 года промышленное производство в РФ выросло на 1,2% по сравнению с мартом 2022 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В феврале снижение показателя составляло 1,7%, в январе - 2,4%. Рост отмечен впервые с марта 2022 года, когда повышение показателя составляло 2,3%. Рост промпроизвосдвиа, в частности, зафиксирован на фоне более низкой базы марта 2022 года по сравнению с февралем 2022 года.

В январе-марте снижение промпроизводства составило 0,9%.

По сравнению с февралемв марте выросло на 13,4%.

С исключением сезонного и календарного факторов в марте 2023 года, по оценке Росстата, промышленность выросла по сравнению с февралем на 1,3% после повышения на 0,6% месяцем ранее.

Данные по промышленности за март 2023 года оказались гораздо лучше прогнозов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, предусматривал снижение промпроизводства на 1,4% в годовом выражении. В 2023 году экономисты ожидают продолжение отрицательной динамики в промышленности - прогнозируют снижение на 0,4% после спада на 0,6% в 2022 году, а рост предполагается только начиная с 2024 года (на 1,0%).

Минэкономразвития РФ в середине апреля улучшило ожидания по динамике промышленного производства в 2023 году, прогнозирует ее рост на 0,2% (предыдущий прогноз от сентября 2022 года предусматривал снижение на 1,3%).

В 2024-2026 годах Минэкономразвития ожидает рост промышленности на 2,8-2,9% в год.

Основным драйвером роста индекса промышленного производства в марте 2023 года стало увеличение объемов выпуска продукции в обрабатывающих производствах (рост к марту 2022 г - на 6,3%, к февралю 2023 г. - на 18,8%), отмечает Росстат

Добыча полезных ископаемых сократилась на 3,6% по сравнению с мартом 2022 года, однако выросла по сравнению с февралем 2023 года на 10,6%.

Энергетический сектор показал снижение индекса, как по сравнению с мартом 2022 года, так и по сравнению с февралем 2023 года, на 4,0% и на 2,3% соответственно.

Среди обрабатывающих производств максимальный рост выпуска продукции по сравнению с мартом 2022 года показали отрасли, связанные с производством готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - на 30,3%, выпуском компьютеров и периферии, оптических и электронных изделий - на 22,5%, электрооборудования - на 21,5%, прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - на 13,1%, мебели - 11,9%, кокса и нефтепродуктов - на 9,3%, металлургической продукции - на 8,0%, продуктов питания - на 5,5%.

Однако снизились объемы обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки (кроме мебели) - на 11,3%, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - на 11,0%, выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 6,8%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.), - на 5,1%, ремонт и монтаж машин и оборудования - на (-)5,1%, производство текстильных изделий - на (-)2,3%, бумаги и бумажных изделий - на (-)1,7%, прочих готовых изделий - на (-)1,4%, прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалов и т.п.) - на (-)0,7.

По сравнению с февралем 2023 года рост объемов показало абсолютное большинство отраслей, как в сырьевом секторе, так и в обрабатывающих производствах, а также в энергетическом секторе.

- производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - (30,3%);

- выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - (22,5%);

- производство электрического оборудования - (21,5%);

- выпуск прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (13,1%);

- изготовление мебели - (11,9%);

- производство кокса и нефтепродуктов - (9,3%);

- металлургическое производство - (8,0%).

- производство кожи и изделий из кожи - (6,7%);

- выпуск одежды - (5,7%);

- производство продуктов питания - (5,5%);

- производство табачных изделий - (5,2%);

- добыча прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок - (3,9%);

- производство химических веществ и химических продуктов - (0,7%).

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - (11,3%), производство бумаги - (1,7%);

- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - (11,0%);

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (6,8%);

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.) - (5,1%);

- ремонт машин и оборудования - (5,1%);

- добыча металлических руд - (3,8%);

- производство текстильных изделий - (2,3%);

- производство прочих готовых изделий - (1,4%);

- добыча угля - (0,8%);

- производство прочей неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы) - (0,7%);

- выпуск резиновых и пластмассовых изделий - (0,1%).

Выпуск продуктов питания в марте 2023 года вырос на 5,5% по сравнению с мартом 2022 года, а по сравнению с февралем 2023 года - на 12,0%. В целом за 1-й квартал 2023 года производство продовольственных товаров увеличилось на 4,7% по сравнению с январем-мартом 2022 года.

Увеличилось производство мяса и некоторых видов мясной продукции. Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных в марте 2023 года произведено 303,7 тыс. т, что больше, чем в марте 2022 года и в феврале 2023 года, на 5,4% и на 7,9% соответственно. Производство в 1-м квартале 2023 года выросло по сравнению с январем-мартом 2022 года на 9,7%, составив 864,0 тыс. т.

Свинины парной, остывшей или охлажденной произведено 275,9 тыс. т, что на 4,8% больше, чем в марте 2022 года, и на 7,4% больше, чем в

Рыбного филе свежего или охлажденного в марте 2023 года выпущено 366,8 т, что больше, чем в марте 2022 года и в феврале 2023 года, на 9,1% и 13,5% соответственно. В 1-м квартале выпуск рыбного филе сократился на 5,7%, составив 972,0 тыс. т.

В марте 2023 года произведено 492,1 тыс. т молока, что на 3,4% меньше, чем в марте 2022 года, но на 8,1% больше, чем в феврале 2023 года. За первые три месяца 2023 года производство молока снизилось на 1,9% по сравнению с январем-мартом 2022 года, составив 1,4 млн т.

Сливочного масла произведено 29,2 тыс. т, что больше, чем в марте 2022 года и в феврале 2023 года, на 8,5% и на 22,3% соответственно. За I квартал производство сливочного масла выросло на 10,6%, составив 78,3 тыс. т.

Сметаны изготовлено 45,5 тыс. т, что на 7,1% больше, чем в марте 2022 года, но на 1,7% меньше, чем в феврале 2023 года. За I квартал 2023 года

Риса произведено 54,5 тыс. т, что на 5,0% меньше, чем в марте 2022 года, но на 13,9% больше, чем в феврале 2023 года. За I квартал 2023 года производство риса снизилось на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 135,2 тыс. т.

Гречки - 53,4 тыс. т, что на 3,5% меньше, чем в марте 2022 года, но на 5,0% больше, чем в феврале 2023 года. За первые три месяца 2023 года производство гречки выросло по сравнению с январем-мартом 2022 года на 9,9%, составив 140,4 тыс. т.

Розлив минеральной природной воды и воды питьевой составил 1,6 млрд полулитров. Это больше, чем в марте 2022 года и в феврале 2023 года, на 28,0% и на 22,9% соответственно. Пива произведено 68,3 млн декалитров, что на 1,6% меньше, чем в марте 2022 года, и на 19,6% больше, чем в феврале 2023 года.

По данным Росалкогольрегулирования, в марте 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года снизилось производство водки на 8,9%, составив 6,0 млн декалитров, вин игристых и шампанских - на 2,6% до 865,3 тыс. декалитров, вин - на 5,5% до 2,6 млн декалитров.