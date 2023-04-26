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26 апреля 2023 года 10:29

Мошенники начали применять новую схему обмана россиян

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ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
26 апреля. FINMARKET.RU - Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян, пишут "Известия". Как поясняетет издание, преступники звонят человеку и убеждают в грозящей опасности. Жертву заставляют спрятаться и никому об этом не сообщать. Уговаривают выбросить SIM-карту и купить новую, старую якобы отслеживают. После этого аферисты звонят близким человека и объявляют сумму выкупа. Когда до "похищенных" не могут дозвониться — отдают деньги. Эксперты советуют предупредить пожилых о новой уловке злодеев. А если звонят и требуют деньги — нужно обратиться в полицию.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  мошенники

 
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