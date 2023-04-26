Мобильным приложениям готовят тотальную свободу перемещения

26 апреля. FINMARKET.RU - Законопроект Минцифры, который должен обязать Apple открыть свои телефоны для установки приложений из сторонних магазинов, будет затрагивать не только эту компанию, пишет "Коммерсантъ". По данным газеты, запрет на "дискриминацию" приложений распространят одновременно на владельцев систем, изготовителей телефонов и операторов крупных магазинов приложений. Производители и продавцы электроники опасаются, что излишнее регулирование приведет к росту серого рынка, а эксперты не исключают закрытия региональных магазинов от Apple и Google в ответ на новые меры.

По словам источника газеты, компаниям будет запрещено ограничивать установку приложений из сторонних источников и создавать "дискриминационные условия"для приложений, установленных таким образом — в частности, в области доступа к настройкам, платежам, обновлениям и отправке уведомлений.

Также производители, согласно законопроекту, не должны будут ограничивать пользователя в возможности удалять приложения.