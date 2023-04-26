Инвестпланы бьют рекорды

26 апреля. FINMARKET.RU - В апреле 2023 годапромышленных компаний, согласно опросам Института Гайдара, достигли 11-летнего максимума. Таким образом, пишет "Коммерсантъ", тренд расширения намерений компаний наращивать капвложения, который в марте фиксировался опросами во многих секторах, продолжен и развит.

Инвестпланы подогреваются госвливаниями, ожиданием роста спроса и дефицитом рабочей силы и мощностей. В Банке России происходящее объясняют "переориентацией на внутренний спрос и активизацией программ импортозамещения". Дмитрий Полевой из "Локоинвеста" убежден, что сейчас почти весь рост выпуска сосредоточен в военных и смежных производствах. "В моменте это поддерживает экономику, но к экономическому потенциалу ничего не добавляет. Когда военная операция закончится, экономика быстро затормозит", - считает он.

В целом аналитики, в том числе Банка России, пока не уверены в том, что ожидания по росту капвложений превратятся в устойчивую тенденцию и приведут к запуску винвестбума, на который рассчитывают власти. По мнению экономистов ЦБ, ограниченная доступность зарубежного оборудования (в том числе в связи с усилиями по контролю санкционных режимов и перекрытию альтернативных каналов поставок) может ограничивать инвестпланы компаний в некоторых отраслях, где затруднен переход на оборудование из дружественных стран или продукцию внутренних производителей.