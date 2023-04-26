Майские указы по зарплатам бюджетников выполнили только 12 регионов

26 апреля. FINMARKET.RU -бюджетников из майских указов президента по итогам 2022 года достигли целевых значений по всем категориям работников - педагогам, медикам, сотрудникам социальной сферы и учреждений культуры - только в 12 регионах, подсчитала газета " Ведомости " на основе данных Росстата. Это Брянская, Рязанская, Тамбовская, Ленинградская, Волгоградская, Ростовская, Тюменская и Челябинская области, Алтайский край, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Чеченская и Чувашская республики.

Тормозом в достижении целевых показателей по зарплатам бюджетников стали экономические проблемы последних лет, считает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков. Фактически решить их под силу только так называемым регионам-донорам. Кроме того, на выполнение показателей давила высокая инфляция прошлого года.

Майские указы стали драйверами роста зарплат в бюджетной сфере более чем для 5 млн специалистов, сообщил "Ведомостям" представитель Минтруда.указов в части заработных плат характеризуется 1011 показателями в разрезе регионов и отраслей, добавили в ведомстве, уточнив, что «подавляющее большинство этих показателей – свыше 90% – исполнены». По социальным работникам майские указы исполнены в 96% субъектов. Представитель Минтруда напомнил, что исполнение указов в части заработных плат обеспечивается учредителями организаций. Расходы на фонд оплаты труда и доведение заработных плат до среднего уровня в регионе закладываются в бюджетах соответствующего уровня исходя из параметров макропрогноза, который готовит Минэкономразвития, добавил собеседник.