ВЭБ ожидает снижения энергоемкости ВВП России на 7%

26 апреля. FINMARKET.RU - Применение новых технологий энергосбережения позволит России в долгосрочной перспективе снизитьи электроемкостьна 7,4 и 13% по сравнению с 2022 годом соответственно, пишут "Ведомости", ссылающиеся на презентацию Института Внешэкономбанка.

Энергоемкость ВВП отражает уровень энергоэффективности национальных экономик. Чем ниже этот показатель, тем более рачительно страна расходует энергоресурсы. В среднесрочной перспективе снизить энерго- и электроемкость ВВП России за счет развития производства сжиженного газа и водорода, электрификации железных дорог, развития электротранспорта, а также расширения доступности использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на удаленных и изолированных территориях не удастся.

Аналитики института также ожидают, что к 2035 году доля выработки электроэнергии АЭС, ГЭС и ВИЭ в объеме внутреннего потребления первичных топливно-энергетических ресурсов увеличится лишь на 1,3% по сравнению с 2022 годом, а в общем объеме выработки электроэнергии - на 6,7%. По мнению руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимира Горчакова, для снижения энергоемкости ВВП потребление энергоресурсов должно снижаться, а объем ВВП - оставаться стабильным или расти. "В России это происходит, но основной ресурс снижения энергоемкости ВВП - сектор ЖКХ - остается пока не задействованным", - отметил он.