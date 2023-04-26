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26 апреля 2023 года 08:30
ВЭБ ожидает снижения энергоемкости ВВП России на 7%
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Антон Новодережкин/ТАСС
26 апреля. FINMARKET.RU - Применение новых технологий энергосбережения позволит России в долгосрочной перспективе снизить энергоемкость и электроемкость ВВП на 7,4 и 13% по сравнению с 2022 годом соответственно, пишут "Ведомости", ссылающиеся на презентацию Института Внешэкономбанка. Энергоемкость ВВП отражает уровень энергоэффективности национальных экономик. Чем ниже этот показатель, тем более рачительно страна расходует энергоресурсы. В среднесрочной перспективе снизить энерго- и электроемкость ВВП России за счет развития производства сжиженного газа и водорода, электрификации железных дорог, развития электротранспорта, а также расширения доступности использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на удаленных и изолированных территориях не удастся. Аналитики института также ожидают, что к 2035 году доля выработки электроэнергии АЭС, ГЭС и ВИЭ в объеме внутреннего потребления первичных топливно-энергетических ресурсов увеличится лишь на 1,3% по сравнению с 2022 годом, а в общем объеме выработки электроэнергии - на 6,7%. По мнению руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимира Горчакова, для снижения энергоемкости ВВП потребление энергоресурсов должно снижаться, а объем ВВП - оставаться стабильным или расти. "В России это происходит, но основной ресурс снижения энергоемкости ВВП - сектор ЖКХ - остается пока не задействованным", - отметил он.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ВВП, энергоемкость
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