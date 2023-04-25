Спрос на туры и визы подрастает

25 апреля. FINMARKET.RU - Несмотря на сложности с получением шенгенских виз, российские туроператоры стали предлагать туры в страны Евросоюза. В апреле 30-40% запросов клиентов на оформление виз приходится на страны Шенгенского соглашения, в то время как год назад было 20%, сообщила "Коммерсанту" замруководителя миграционно-визового отдела Continent Express Юлия Отвагина. До начала геополитического кризиса показатель достигал 70-80%, добавляет она. Управляющий партнер "Визахода" Марина Широкова отмечает в апреле сезонное оживление спроса на запись в визовые центры европейских стран: к марту активность выросла примерно на 15%.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин говорит, что сейчас в страны Шенгенского соглашения совершается не более 15-20% поездок от докризисного 2019 года. Дальнейшее восстановление турпотока будут сдерживать не только сохраняющиеся визовые трудности, но и проблемы с логистикой полетов, считают эксперты.

Наиболее востребованными в компании называют классические туристические страны - Францию, Италию и Испанию. По оценкам "Яндекс.Путешествий", на перелеты по европейским направлениям приходится 1,3% от общего объема бронирований против 0,9% годом ранее.