Рабочим и служащим раздадут землю под строительство домов

25 апреля. FINMARKET.RU - Бесплатно получить государственные и муниципальные земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) смогут получить представители рабочих профессий.

Законопроект, вносящий изменения в Земельный кодекс РФ, был принят Госдумой в первом чтении. До 11 мая должны быть подготовлены поправки ко второму чтению. Правительство, со своей стороны, уже дало положительное заключение на законопроект.

В настоящее время, как пояснил "Российской газете" заслуженный юрист России Иван Соловьев, по истечении пяти лет со дня предоставления земельного участка в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства участок могут передать безвозмездно в собственность определенным востребованным в конкретном регионе специалистам. Например, врачам или учителям. Но при условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным использованием и работал по основному месту работы в муниципальном образовании по востребованным специальностям.

На бесплатную землю могут рассчитывать россияне, имеющие трех и более детей, при условии, что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, или у таких граждан имеются основания для постановки их на данный учет.

По новому законопроекту, как рассказал "Российской газете" депутат Госдумы, (фракция "Единая Россия"), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, землю смогут получить представители рабочих профессий и служащие, которые наиболее востребованы в конкретном регионе.