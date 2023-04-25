Продолжительность DDoS-атак на российские IT-ресурсы сократилась

25 апреля. FINMARKET.RU - Продолжительность DDoS-атак на российские IT-ресурсы снижается. "Коммерсант" ознакомился с отчетом компании по защите от интернет-угроз Qrator Labs за первый квартал, посвященным хакерским DDoS-атакам (атака на сервер по модели "отказ в обслуживании"). Исследователи обнаружили, что по сравнению с первым кварталом 2022 года длительность DDoS-атак сократилась более чем в шесть раз. Так, если в первом квартале 2022 года максимальная продолжительность нападений составляла более десяти дней, то в 2023 году этот показатель стал равен менее чем двум суткам. Самые продолжительные, пишут в Qrator Labs, были зафиксированы на операторов фискальных данных (ОФД, 22 часа), сферу онлайн-образования (20 часов), медиа (20 часов) и программные сервисы (10 часов).

Злоумышленники стали более тщательно выбирать жертв, а также перестали использовать дорогие инструменты для нападений и сейчас предпочитают атаковать незащищенные ресурсы самыми экономичными способами, говорят эксперты.