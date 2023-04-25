Минфин может рассмотреть выделение группы мелких месторождений в рамках НДД

25 апреля. FINMARKET.RU - Минфин запросил у ассоциации независимых нефтедобывающих компаний (ННК) "Ассонефть" обоснование для возможного выделения мелких и сверхмелких месторождений в новую группу налога на дополнительный доход (НДД). Об этом говорится в ответе замдиректора департамента налоговой политики Минфина Виталия Прокаева на предложения гендиректора "Ассонефти" Елены Корзун, пишут "Ведомости" со ссылкой на документы.

Корзун выступила с этой инициативой в начале марта в письме на имя министра финансов Антона Силуанова. Она также предложила рассмотреть возможность расширения коэффициента Кз, характеризующего величину запасов участка недр. Кз используется при расчете показателя, характеризующего особенности добычи нефти (Дм), и влияет на размер ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Гендиректор "Ассонефти" в письме отмечает, что экономическое положение ННК, которые разрабатывают мелкие и очень мелкие, значительно ухудшилось. В 2022 г. объем добычи нефти ННК с годовой добычей до 50 000 т впервые с 2018 г. сократился почти на 19% (абсолютных значений Корзун не приводит).

"Высокая турбулентность цен на сыруюна внешнем и внутреннем рынке, разрушение логистических цепочек, установление ценового потолка со стороны недружественных стран, высокая доля налоговых изъятий, сложности с получением кредитных ресурсов и ряд других факторов резко снижают рентабельность разработки данной группы месторождений", - говорится в письме Силуанову.

Представитель Минфина подтвердил "Ведомостям" получение письма. Он пояснил, что министерство сможет рассмотреть предложения по существу после того, как получит обосновывающие материалы, в том числе финансово-экономические модели проектов.

Корзун пояснила изданию, что ННК сейчас "максимально сокращают затраты, чтобы только уплатить налоги". "В рамках налогового маневра фискальная нагрузка на сектор увеличится. По сути, сегодняшнее бездействие ННК может грозить существенным сокращением компаний сектора", - отмечает она. Корзун уточнила, что сейчас ассоциация собирает обосновывающие материалы для Минфина.