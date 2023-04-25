Налоговые льгот для самозанятых предлагают продлить

25 апреля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития поддерживает продление действия специального режима для самозанятых граждан после 2028 года, сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства. Такой формат деятельности соответствует запросам тех, кто ведет свое небольшое дело - сектор активно растет, их число уже превысило 7 млн, добавили там.

Сегодня для работающих на себя действует специальный режим - налог на профессиональный доход (НПД). Его ввели в 2019 году в качестве эксперимента на 10 лет. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перешли на НПД, платят по льготной ставке - 4 и 6% соответственно.

Предварительные итоги эксперимента по введению НПД показывают, что этот режим пользуется популярностью, рассказали "Известиям" в пресс-службе Минфина. Там добавили: для самозанятых создали необременительные налоговые условия и удобную инфраструктуру, чтобы всё больше людей в стране хотели легализовать свою деятельность. По данным ФНС, ежедневно число работающих на себя растет на 7,5 тыс. За всё время эксперимента участники зарегистрировали доходы более чем на 1,9 трлн рублей, подчеркнули в Минфине.

В начале года депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о продлении режима еще на 10 лет. Документ также предусматривает увеличение предельного размера дохода самозанятого в два раза, до 4,8 млн. Сейчас НПД назначается только тем, кто зарабатывает в год не более 2,4 млн рублей.

На данный момент проект ожидает заключение правительства - после этого документ может быть рассмотрен в первом чтении уже в весеннюю сессию, сообщил "Известиям" глава комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Необходимость повышения предельной суммы дохода он объясняет тем, что лимит ввели около пяти лет назад, он не учитывает инфляцию. По словам депутата, в перспективе режим могут сделать постоянным, поскольку он пользуется огромной популярностью и позволяет очень многим выйти из тени.