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24 апреля 2023 года 10:49
Для маркетплейсов вводят пониженную ставку межбанковской комиссии
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Владимир Смирнов/ТАСС
24 апреля. FINMARKET.RU - НСПК с 1 мая вводит пониженную ставку межбанковской комиссии (интерчендж) для маркетплейсов (МСС, код категории продавца — 5300) в размере 0,5%, сообщает "Коммерсантъ". Сегодня банк-эквайрер, обслуживающий маркетплейс, перечисляет банку, выпустившему карту, которой заплатили за товар, 1%, 0,9% или 0,8%, в зависимости от того, какое участие площадка принимает в программах НСПК. Для комиссии 1% маркетплейсу нужно показать объем межбанковских платежей не менее 2 млрд руб. в квартал или не менее 4 млрд руб. по межбанковским и внутрибанковским операциям за тот же период. Чтобы комиссия снизилась до 0,9%, маркетплейс при тех же показателях объема платежей должен участвовать в программе лояльности НСПК. Комиссию 0,8% банк будет платить, если в дополнение к программе лояльности участвует в партнерских программах ПС "Мир". Новая комиссия, вдвое ниже базовой, будет доступна маркетплейсам, которые помимо выполнения всех прочих требований (оборот, программа лояльности НСПК и партнерские программы "Мира") станут участвовать за свой счет в партнерских программах, не связанных с НСПК. Основное условие, чтобы эти программы были направлены на рост доли использования платежных карт, а также иных сервисов НПС, пишет "Ъ" Эксперты уверены, что в первую очередь речь идет о Системе быстрых платежей (СБП).
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, маркетплейсы, банки, комиссии
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