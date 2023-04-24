Участники рынка начали наращивать рекламные бюджеты

24 апреля. FINMARKET.RU - Доля рекламодателей, планирующих увеличить бюджет в 2023 году, в первом квартале выросла год к году с 40% до 53%, подсчитали в рекламном холдинге NMi Group и АКАР. Бренды также ищут новые форматы продвижения — например, начинают заказывать рекламу через голосовых ассистентов. Аналитики и эксперты говорят, что компании отходят от базовой для прошлого года стратегии экономии ресурсов и пытаются занять как можно большую долю рынка после ухода зарубежных конкурентов, пишет "Коммерсантъ", ознакомившийся с исследованием.

По данным NMi Group и АКАР, в первом квартале цифровое продвижение остается самым популярным инструментом: digital media (цифровой формат распространения информации) используют 76%, а digital non-media (немедийные цифровые агентства) — 54%. Рекламу у блогеров заказывали 39% опрошенных, а еще 12% использовали голосовых помощников.