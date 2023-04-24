Конкуренция между местными и иностранными работниками условна

24 апреля. FINMARKET.RU -начали платить трудовым мигрантам те же заработные платы, которые предлагают российским сотрудникам. Во многом этому способствовало развитие сфер, где распространена сдельная оплата труда. Теперь и местные жители начали больше обращать внимание на вакансии в этих сферах, пишет "Российская газета".

Работодатели не устанавливают пониженные тарифы для иностранных сотрудников, рассказывает директор проекта фонда "Добрососедство" Юрий Московский (его мнение приводит "РГ"). Кроме того, во многих сферах сегодня сделать это невозможно. Трудовые мигранты предпочитают сферы деятельности со сдельной оплатой труда: такси, курьерские службы, логистические центры, где доход зависит от количества выполненных заказов, подтверждает независимый эксперт в сфере миграции Вадим Коженов. И сотрудники российские и иностранные работают на одинаковых тарифах.

Средний заработок у сборщика заказов составляет 42,6 тыс. руб., таксиста - почти 69 тыс. руб., курьера - 70 тыс. руб., сообщили в hh.ru. Но таксист при низкой выработке может зарабатывать 60 тыс. руб., а при большой - до 200 тыс. руб.

"Иностранные сотрудники сегодня получают столько же, сколько и российские, - говорит Юрий Московский. - А некоторые мигранты даже больше россиян". Он отмечает, что иностранцы приезжают в Россию на заработки и заинтересованы в максимально возможном доходе. Кроме того, у них есть дополнительные расходы в виде аренды жилья. Поэтому они используют любую возможность увеличить свой доход, отрабатывают больше часов, берут на себя дополнительные заказы. Благодаря мигрантам во многих сферах растет уровень зарплат, что положительно сказывается на сотрудниках-россиянах, отмечает Юрий Московский.

Почти половина россиян (45%) заявила о готовности работать там, где сейчас трудятся мигранты, свидетельствуют данные hh.ru. Наибольшая конкуренция за рабочие места может возникать в тех сферах, куда мигранты идут работать охотнее всего, считает Вадим Коженов. В первую очередь это такси. "В такси бизнес- и премиум-класс занимают местные водители, эконом и комфорт - в основном мигранты. Второй сферой, на вакансии которой претендуют местные сотрудники и мигранты, является доставка. Курьерами сегодня работают как россияне, так и иностранные рабочие. Привлекают мигрантов и сдельные заработки в логистических центрах, в основном они устраиваются комплектовщиками заказов. И в строительстве, где также распространены сдельная оплата и наличный расчет.

Меньше конкуренция в таких сферах, как торговля и клининг. Так как здесь обычно действует фиксированный оклад. Конкуренция между местным сотрудником и иностранным весьма условна, считает Юрий Московский. Если у работодателя есть выбор, он выбирает российского сотрудника. Мигранты приезжают работать на время, и работодателю невыгодно каждые несколько месяцев искать работников. Кроме того, иностранному сотруднику может грозить депортация за любые два административных правонарушения, поясняет Московский. Этого может и не случиться, но работать с риском в любой день лишиться работника никто не хочет. Прибавить к этому административную работу с иностранными кадрами, которой больше, чем с российскими, и повышенный контроль. "Поэтому нанять россиянина работодателю всегда удобнее", - поясняет Московский.