24 апреля. FINMARKET.RU - Внедрение беспилотных технологий в поездах откладывается - РЖД не устроила предложенная разработчиком стоимость комплексов автоматизации.

Проект по внедрению на российских железных дорогах беспилотных технологий затормозился на неопределенный срок из-за удорожания самой разработки, сообщили "Известиям" два источника — близкий к "Российским железным дорогам" (РЖД) и к компании-разработчику Cognitive Pilot (совместное предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies).

В РЖД газете подтвердили, что пока предложенная цена комплексов автоматизации не устраивает монополию.

"Массовое внедрение подобных технологий будет зависеть от экономического обоснования. Предложенные производителями ценовые условия поставки оборудования в разы превышают стоимость существующих основных устройств безопасности движения поездов", — сообщили в пресс-службе компании.

Тем не менее работа в этом направлении будет продолжена, в том числе в части оптимизации стоимости оборудования, уточнили там.

РЖД ведут проработку систем технического зрения для маневровых локомотивов, помогающих машинисту и выступающих в качестве дополнительных приборов безопасности, — проведены испытания уже двух таких систем. Это бортовая система технического зрения (БСТЗ), разработанная НИИАС (научно-технологический институт самого холдинга РЖД), и программно-аппаратный комплекс, спроектированный "Когнитив Роботикс" (работает под брендом Cognitive Pilot) для оснащения маневровых локомотивов серии ЧМЭ3, напомнили в ж/д монополии. Обе системы уже получили необходимые сертификаты соответствия, уточнили в РЖД.

Помимо Cognitive системы автопилота для поездов в России разрабатывают еще два игрока — уже упомянутый институт РЖД НИИАС и "ТМХ-Интеллектуальные системы" (ТМХ-ИС), рассказал "Известиям" главный редактор отраслевого агентства ROLLINGSTOCK Agency Сергей Белов.

" Насколько мне известно, никто из них серийного заказа на данный момент не получил. Даже в мире первый серийный контракт был размещен только в этом году в Израиле, как поддержка масштабирования местного игрока", — пояснил эксперт.