IT-компании РФ нарастили выручку после ухода конкурентов

24 апреля. FINMARKET.RU - Российские IT-компании нарастили выручку после ухода конкурентов, в частности, у производителя аналога Microsoft Office показатель вырос в 4 раза в 2022 году, пишут "Ведомости".

Об увеличении выручки "Мойофиса" в 2022 г. почти в 4 раза до 3,3 млрд руб. "Ведомостям" рассказал представитель компании. Годом ранее этот показатель составлял 841,7 млн руб. По его словам, втрое выросло число клиентов компании, на 25% выросла сумма сделки на одного клиента компании, добавил он, не назвав абсолютных цифр.

Чистая прибыль компании "Новые облачные технологии" (основное юрлицо "Мойофиса") составила в 2022 г. 385 млн руб. против убытка в 1,4 млрд руб. годом ранее, следует из информации на сайте Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности. Операционная прибыль компании составила 944,5 млн руб. против убытка в 737,8 млн руб. годом ранее.

Другие опрошенные "Ведомостями" IT-компании также показали рост выручки в 2022 г., пусть и не такой значительный. Выручка производителя ПО "Ред софт" в 2022 г. выросла вдвое до 1,29 млрд руб., число клиентов компании – в 2,5 раза, сообщил гендиректор компании Максим Анисимов. Производитель корпоративного ПО "СКБ контур" нарастил выручку на 16% до 26,4 млрд руб., отметил член совета директоров компании Илья Бублик. Оборот ГК "Астра" в 2022 г. вырос в 2,7 раза год к году и составил 6,4 млрд руб. против 2,4 млрд в 2021 г., сообщил представитель компании. Разработчик решений видеоконференцсвязи Vinteo увеличил выручку на 83% – с 397,7 млн руб. в 2021 г. до 726,8 млн в 2022 г., рассказал представитель компании.

Увеличение выручки в 2022 г. отмечалось у большинства российских IT-разработчиков, отметила председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская на годовом собрании ассоциации 19 апреля. По данным опроса АРПП, которые привела Касперская, 68% компаний – разработчиков софта по итогам 2022 г. сообщили об увеличении объемов выручки. "Тем не менее 19% сказали, что выручка снизилась, у 12,6% – осталась на прежнем уровне", – отметила Касперская. По ее словам, также большинство компаний увеличили численность сотрудников. Изменения показателей большинство компаний связывали с внешними политическими событиями, добавила в своем выступлении Наталья Касперская.

В 2022 г. наблюдался реально большой рост выручки практически у всех IT-компаний по базовым решениям, соглашается с Касперской председатель совета директоров "Базальт СПО" Алексей Смирновв. Причем рост выручки вызван ростом объема продаж, а не увеличением цен, добавил он. "Уход зарубежных фирм с рынка сработал как спусковой крючок – те, кто приглядывался к отечественным решениям, тестировали их у себя, на фоне событий 2022 г. вдруг решили их приобрести. А так могли бы и дальше еще приглядываться и проводить пилоты", – пояснил эксперт. Выручка отечественных производителей софта продолжит расти и в 2023 г., считает Комлев.