Внешнеторговые компании адаптируются к новым условиям

24 апреля. FINMARKET.RU - Индекс экспортного климата обрабатывающей промышленности в марте 2023 года вырос на 0,8 пункта, до 87,9 пункта, однако его значение остается значительно ниже уровней начала прошлого года, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на данные Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Значение индекса выше 100 указывает на благоприятный климат для экспортных операций, ниже 100 - наоборот.

Промышленные компании, поставлявшие свою продукцию на экспорт, постепенно адаптируются к более слабому внешнему спросу и высокой неопределенности. Компании, в частности, меняли географию поставок: в конце прошлого года 36% компаний искали новые направления для экспорта. Новые рынки производители видят в первую очередь в странах Центральной Азии, а также в Китае и других странах БРИКС. Интерес к более дальнему зарубежью проявляют прежде всего добывающие компании.