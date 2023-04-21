В России растет интерес к промышленному туризму

21 апреля. FINMARKET.RU - В России резко вырос интерес к промышленному туризму. Как сообщили в Минпромторге, в 2022 году в стране насчитывалось 800 тыс. промышленных туристов (в три раза больше, чем годом ранее). В 2023 году таких туристов может стать еще в полтора раза больше, следует из прогноза, который привел в четверг замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных на пленарном заседании, посвященном акселератору Агентства стратегических инициатив (АСИ) по развитию промышленного туризма, пишет "Независимая газета"

Изначально развивать промышленныйрешили около 20 регионов, а по итогам 2022 года их число выросло уже до 50, добавил замминистра. "Появились субъекты, которые разрабатывают региональные стратегии промышленного туризма. Это "дорожная карта", которая встроена в общую стратегию развития туризма в регионе", - пояснил он.

Самой большой популярностью у туристов пользуются предприятия пищевой промышленности (24%), затем упоминаются легкая(13%), машиностроение (12%), металлургия и добывающая промышленность (по 7%), а также технопарки и индустриальные парки, сообщил Беспрозванных.

"Новая модель экономического роста основана на активном освоении внутреннего спроса и на формировании экономического, в том числе технологического, суверенитета", - разъяснил на том же заседании помощник президента Максим Орешкин. И промышленный туризм, существующий на стыке, органично вписывается в эту модель, позволяя "открывать промышленность для граждан нашей страны", следует из его пояснений.

"Чем больше мы будем показывать то, как работает наша промышленность, тем больше людей, молодежи будут вдохновляться этой сферой, больше будут приходить на работу, реализовывать новые проекты и давать обратный эффект для новой модели экономического роста, - считает Орешкин. - Очевидно, эта тема будет в ближайшие годы привлекать все больший интерес".

По официальным прогнозам, в этом году промышленными туристами станут уже 1,2 млн россиян, а число предприятий, готовых проводить экскурсии, достигнет 700.