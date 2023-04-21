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21 апреля 2023 года 10:21
Спрос на товары для приготовления шашлыка вырос вдвое
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Стоян Васев/ТАСС
Покупки товаров для приготовления шашлыков и подготовки к пикникам за первые две недели апреля выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали "Российской газете" участники рынка. Спрос на шашлыки вырос за первую половину апреля в 1,6 раза в годовом выражении. Традиционно наибольшим спросом пользуется шашлык из свинины, кусковое мясо птицы в маринаде, а также колбаски и купаты из разных видов мяса. Кроме того, в этом году пользователи стали чаще покупать маринады и аджику - спрос на них вырос в 1,8 раза. При этом средняя цена на эту категорию товаров увеличилась на 19%. А вот приправы, напротив, стали использовать реже - покупки специй сократились на 4% в годовом выражении. Спрос на технику для приготовления шашлыка, а также пледы, корзины и шампуры вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Как и прошлой весной, россияне активно покупали уголь, дрова и средства для розжига - на них пришлось 17% от всех покупок категории.
Опубликовано Финмаркет
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