Надежды МСП на рост выручки в марте не оправдались

21 апреля. FINMARKET.RU - После резкого оживления малых и средних предприятий в начале года уже в марте оптимизма в секторе поубавилось, свидетельствуют свежие данные индекса деловой и инвестиционной активности. Так, по итогам опроса 1,8 тыс. компаний индекс RSBI (определяется совместным исследованием ПСБ, "Опоры России" и Magram Market Research) упал в марте до 53,5 пункта (п.) против 53,9 п. в феврале и 51,7 п. в январе, пишет "Коммерсант"

По данным за март, ожидания малого и среднего бизнеса не оправдались. О росте продаж в марте отчитались лишь 11% респондентов — почти втрое меньше ожиданий (32%), при этом в феврале выручка росла у 12% компаний. О сокращении продаж в марте сообщили 47%, тогда как ожидали такого сценария лишь 18%. В прошлом месяце компании также реже сообщали о спаде выручки (40%). На восстановление продаж в ближайшие три месяца рассчитывают уже 35% компаний — впрочем, доля пессимистов также возросла до 22%. Недостаток собственных финансов остается ключевым барьером для развития МСП и нивелирует эффект от доступности заемного финансирования. Несмотря на небольшое снижение в марте, компонента кредитов остается в зоне роста, при этом за полгода удовлетворенный спрос на кредиты в секторе вырос с 25% до 29%.