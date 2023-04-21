Банки требуют у международных рейтинговых агентств вернуть деньги

взыскивают с международного рейтинговогоFitch деньги за неоказанные услуги - в середине апреля такой иск к филиалу Fitch Ratings CIS Ltd. в российский арбитражный суд подал МТС-банк, а в конце 2022 г. его удалось выиграть Локо-банку, следует из судебной картотеки. В марте 2022 г. большая тройка международных рейтинговых агентств Fitch, Moody's и S&P Global Ratings приостановили свою деятельность в России из-за спецоперации и введенных санкций. Позже они отозвали все свои кредитные рейтинги, присвоенные российским компаниям.

Иск МТС-банка в Арбитражный суд Москвы связан с невыполнением обязательств со стороны Fitch по присвоению рейтингов за 2022 г., рассказал "Ведомостям" представитель банка. Кредитная организация требует вернуть уплаченный аванс за услуги, которые по договору не были оказаны. Банк пытался решить вопрос в досудебном порядке, но попытки не увенчались успехом, поэтому он обратился в суд, пояснил представитель МТС-банка. Сумму требований он не назвал, сославшись на коммерческую тайну.

В октябре 2021 г. Локо-банк заплатил Fitch 44 000 фунтов стерлингов (около 4,5 млн руб.) за предоставление рейтингов вплоть до октября 2022 г., следует из решения суда. Но когда весной 2022 г. агентство прекратило свою коммерческую деятельность в России, 1 апреля оно уведомило Локо-банк об отзыве всех ранее предоставленных рейтингов и расторгло соглашение в одностороннем порядке. Fitch отказалось возвращать денежные средства за услуги, которые фактически не оказало, следует из решения суда.

После нескольких неудачных попыток Локо-банка связаться с Fitch и вернуть деньги самостоятельно он в июне 2022 г. подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием возместить часть аванса в размере 25 541,91 фунта стерлингов (около 2,6 млн руб.).