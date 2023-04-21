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21 апреля 2023 года 08:35
Нормативы торгов топливом на бирже могут увеличить
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Сергей Мальгавко/ТАСС
21 апреля. FINMARKET.RU - Нормативы торговли топливом на бирже могут быть увеличены: для бензина - с 12 до 15%, для дизеля - с 8,5 до 11,5%. Такую меру для проработки в правительство направила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова. С письмом от 28 марта ознакомились "Известия". Ранее она была предложена аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей. В документе указано, что Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддерживают идею повышения нормативов, если оно будет постепенным. За последние месяцы цена бензина на бирже выросла более чем на 30%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Так, если 23 января тонна АИ-95 стоила около 38 тыс. рублей, то 19 апреля топливо подорожало выше уровня в 52 тыс. рублей. Установление вертикально интегрированными нефтяными компаниями высокой оптовой отпускной цены на топливо для мелких АЗС при низком проценте продаж с биржи приводит к убыточности деятельности последних, невозможности выплачивать обязательные платежи и, как следствие, закрытию, указано в документе. Особенно остро эта проблема стоит перед мелкими независимыми АЗС. "Увеличение нормативов поддерживается, однако его размер 1% - крайне незначительный и неэффективный для того, чтобы он оказал заметное положительное влияние на экономическую ситуацию и каким-либо образом стабилизировало рынок нефтепродуктов […] Увеличение минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов должно составлять не менее 4%", - говорится в приложении к письму МЭР. По мнению экспертов, необходимо, чтобы через биржу реализовывалось не менее четверти нефтепродуктов, которые продаются на оптовом рынке.
Опубликовано Финмаркет
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