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Новые антироссийские санкции ЕС могут быть ограничены расширением списка физлиц, чьи активы будут заморожены
20 апреля 2023 года 10:35
Иностранные производители телефонов начали предустанавливать RuStore при поставках в РФ
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Владимир Гердо/ТАСС
20 апреля. FINMARKET.RU - Китайские производители смартфонов начали предустанавливать RuStore на свои устройства, сообщает "Коммерсантъ". По данным “Ъ”, среди них Xiaomi, Tecno, Vivo, Realme и др. Пока бренды не дают магазину приложений доступ к системным настройкам Android, поскольку это запрещено лицензией Google, но при первом включении пользователь должен самостоятельно разрешить RuStore доступ к этим функциям. Участники рынка считают, что китайские компании рискуют попасть под санкции Google: компания может отключить их устройства от своих сервисов или перестанет делиться частью прибыли с трансакций в своем магазине приложений Play Store.
Опубликовано Финмаркет
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